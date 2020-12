Bariri: Abelardinho anuncia Stefani da Silva como diretora da Educação

O prefeito eleito de Bariri Abelardinho Simoes (MDB) anunciou através de suas redes sociais nesta quarta-feira, 23, Stefani Edvirgem da Silva Borges como a diretora de Educação, Esporte e Cultura, a partir do ano que vem.

Stefani atua como diretora da Escola Municipal Professora Joseane Bianco. Segundo anunciado, ela foi escolhida após consulta com integrantes da rede municipal de ensino.

