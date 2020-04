Acib promove lives para MEIs às 17h

Confira a agenda de lives da Acib – Divulgação

De 13 a 17 de abril, sempre às 17h, a Associação Comercial e Industrial de Bariri promove série de lives para orientar microempreendedores individuais (MEIs).

A ideia é utilizar a realidade de estabelecimentos fechados devido ao isolamento social, devido à pandemia de coronavírus, para discutir a importância do marketing digital.

De acordo com a gerente da Acib, Maria Keli Jorge Farah, a situação na atualidade, para muitos empreendedores, “a internet se tornou uma das principais formas de vender produtos e serviços”.

As lives (vídeos ao vivo pela página no Facebook) apresentam temas diários. Além de marketing digital, estão sendo debatidos assuntos como crédito certo; marketplaces; proteção ao caixa; e medidas emergenciais do governo.