Recape em Bariri começa pela Vila São José

A empresa Dalpino Terraplanagem Ltda. iniciou na manhã desta quarta-feira (15) obras de recapeamento em Bariri, num total de 46.550,89m². A firma venceu licitação feita pela Prefeitura de Bariri com proposta de R$ 2,6 milhões.

O recape está sendo feito em ruas da Vila São José. Depois a empresa irá realizar o serviço no Jardim Nova Bariri e posteriormente no Jardim Maria Luíza.

