Projeto traz orientação de saúde bucal no Espaço Amigo 1

Coordenado pela dentista Karita Pomponi, o projeto “Sorria para a vida Bariri” que traz orientação e prevenção em saúde bucal, realizou quinta-feira (24) ação no Espaço Amigo 1.

As atividades foram realizadas pela dentista Juliana Foloni, a auxiliar odontológica Angela Sola e a enfermeira Maria Mosconi, que falaram sobre a importância de cuidados com a higiene bucal e prevenção da doença cárie para a preservação dos dentes.

Para estimular a atenção e participação da criançada, eles contaram com a participação do Boneco Trigão.

“A equipe odontológica do município acredita na educação e prevenção em saúde bucal na infância, para assim chegar com um sorriso saudável na vida adulta”, conclui a coordenadora.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Da redação