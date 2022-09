Baririenses participam de corrida em Florianópolis

Os baririenses Norberto Falseti e João Ricardo Marchi Cardoso participaram no domingo (28) da Maratona Internacional de Floripa.

A competição foi realizada em Florianópolis, capital de Santa Catarina

Norberto correu a prova dos 10 km. Ficou em 12º lugar na sua categoria (60-64 anos) e 435º no geral.

João Ricardo participou da prova dos 21 km. Obteve a 298ª colocação em sua categoria (40-44 anos) e 3.423ª posição no geral.

Da Redação