Bariri: MP determina aumento do horário de proibição de estacionamento perto da rodoviária

A pedido do Ministério Público (MP), o Setor Municipal de Trânsito aumentou o horário em que é proibido parar e estacionar veículos em trecho da Avenida Francisco Munhoz Cegarra, perto da rodoviária.

A Promotoria de Justiça apura perturbação de sossego proveniente de veículos, especialmente motos, neste e em outros locais do município.

A partir de agora, é proibido parar e estacionar perto da rodoviária das 16h às 6h às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados. Antes, o horário de proibição era das 22h às 6h.

Recentemente, o Candeia publicou matéria a respeito do assunto. A forma abusiva de algumas pessoas em conduzir motocicletas em Bariri tem gerado uma série de reclamações.

Uma das principais queixas são motoqueiros que empinam e “estralam” as motos aos finais de semana na Avenida Francisco Munhoz Cegarra, perto da Rodoviária.

Na tarde de 17 de novembro (um domingo) o jornal passou no local e constatou a presença de viatura da Polícia Militar (PM) parada ali, inibindo os maus condutores.

No Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Bariri, o tema “motocicleta” foi debatido nas reuniões de agosto, setembro e outubro.

Um dos pontos apresentados é que o problema ocorre também em outros locais da cidade, como no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson.