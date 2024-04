Bariri: Mato alto atrapalha motoristas no Trevo do Lago

Leitor do Candeia entrou em contato para reclamar de mato alto no Trevo do Lago.

O dispositivo liga a Avenida José Jorge Resegue (Avenida do Lago) à Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

Segundo o leitor, o mato atrapalha principalmente quem está na avenida e não consegue visualizar quem vem de Itaju.

Diz também que o motorista que trafega no sentido Itaju-Bariri não consegue ver direito quem está no trevo.

A responsabilidade pela manutenção do trecho é do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).