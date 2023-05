Bariri: Ingresso para o Baile da Rainha do Rodeio pode ser trocado por alimento

A partir desta segunda-feira (15) a Prefeitura de Bariri, por meio do Setor de Cultura, começa a troca de ingressos para o Baile da Rainha do Rodeio.

O evento está programado para ser realizado no dia 3 de junho, às 19h30, no Umuarama Clube de Bariri.

A troca será realizada por 1 kg de alimento não perecível por ingresso e pode ser feita das 8h às 17h no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mario Fava, localizado na Avenida José Jorge Resegue, 687, Jardim Panorama.

Também é possível fazer a troca no Umuarama, que fica na Rua Floriano Peixoto, 1.080.

Durante o Baile da Rainha do Rodeio será realizada a troca de entradas por 1 kg de alimento.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri