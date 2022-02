Arnaldo Jardim indica emenda para Bariri

Valor do recurso é de R$ 200 mil

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) indicou Bariri como beneficiária de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil junto Ministério da Economia.

O recurso deve ser utilizado para infraestrutura. A notícia foi divulgada pelo vereador Ricardo Prearo (PDT) em sua página no Facebook, através de ofício recebido do parlamentar.