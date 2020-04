Acib lança plataforma para associado vender online

E-comerce

A Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), motivada pela situação atual do país e do comércio local, lançou plataforma online para que associados possam vender produtos on line

No site www.compreembariri.com.br, os integrantes da Acib poderão inserir a loja e produtos e vender pela internet, podendo entregar para toda a cidade e possivelmente evitar aglomerações, conforme orientações contra a pandemia do Covid-19.

Será um único site “ www.compreembariri.com.br “, onde estarão diversas lojas de vários segmentos. Lá, o cliente poderá escolher o produto e comprar diretamente pelo site, e a entrega será realizada pela loja.

A Acib esta com as inscrições abertas para o cadastro no projeto, que será sem custo para o associado. Mais informações pelo telefone (14) 3662-9400.