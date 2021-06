SP antecipa datas de vacinação contra Covid-19 para toda a população adulta

Em média, cada faixa etária teve sua projeção de vacinação antecipada em cerca de 15 dias – Divulgação

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (9) que vai antecipar a vacinação contra Covid-19 do público geral, por faixa etária, e também de diversos grupos prioritários, como trabalhadores da educação e pessoas com deficiência permanente

Em média, cada faixa etária teve sua projeção de vacinação antecipada em cerca de 15 dias, em comparação com o calendário divulgado anteriormente.

Professores, grávidas e pessoas com deficiência

A partir desta quarta-feira (9) podem se vacinar os profissionais da educação básica com 45 e 46 anos de idade. Já aqueles com idade entre 18 e 44 anos poderão receber o imunizante a partir da próxima sexta-feira (11).

Já as grávidas e as puérperas (mulheres que deram a luz há menos de 45 dias) devem receber a vacina a partir desta quinta (10), independente de sua condição de saúde. Antes, a vacinação deste grupo era restrita a mulheres com comorbidades.

Também nesta quinta-feira (10) poderão se vacinar as pessoas com deficiência permanente, mas que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Adiantamento por faixa etária

O governo anunciou ainda o adiantamento da vacinação de pessoas sem comorbidades. Aquelas com idade entre 55 a 59 anos poderão receber a vacina a partir da próxima quarta-feira (16).

Em média, cada faixa etária teve sua projeção de vacinação antecipada em cerca de 15 dias, em comparação com o calendário divulgado anteriormente.

Segundo Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização, o calendário foi montado levando em consideração a projeção de entregas feita pelo Ministério da Saúde.

Trabalhadores da Educação Básica com 45 e 46 anos: 9 de junho

Gestantes e puérperas sem comorbidades acima de 18 anos: 10 de junho

Pessoas com deficiência permanente (sem BPC): 10 de junho

Trabalhadores da Educação Básica de 18 a 44 anos: 11 de junho

16 de junho a 8 de julho: 55 a 59 anos

9 a 19 de julho: 54 anos

20 de julho a 3 de agosto: 50 a 53 anos

4 a 18 de agosto: 45 a 49 anos

19 a 28 de agosto: 40 a 44 anos

29 de agosto a 7 de setembro: 35 a 39 anos

8 a 17 de setembro: 30 a 34 anos

18 a 27 de setembro: 25 a 29 anos

28 de setembro a 18 de outubro: 18 a 24 anos

Fonte: G1