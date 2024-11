Saúde: Vacinação gratuita contra a raiva para cães e gatos começa no dia 9

A Prefeitura de Bariri, por meio do Setor de Vigilância Epidemiológica, realiza no decorrer de novembro mais uma etapa de vacinação contra a raiva para cães e gatos.

A ação será realizada aos sábados, das 9h às 12h, em pontos estratégicos do município para atender o maior número possível de animais.

Confira:

– 9/11 – Praça da Caixa d´Água – Rua Orlando Belluzzo, 700, Vila Santa Helena;

– 16/11 – CSU (Centro Social e Urbano) – Av. Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato, 1.520, Jardim Maria Luiza;

– 23/11 – Praça do Bairro Livramento;

– 30/11 – Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Nova Bariri.

Vale ressaltar que, em caso de chuva, as datas serão alteradas e divulgadas novamente.

A vacinação é gratuita e as doses são limitadas, portanto, é importante não deixar para a última hora. Recomenda-se ainda que os tutores levem o cartão de vacinação dos pets, se o possuírem.

A imunização é indicada para animais a partir de seis meses de idade e deve ser renovada anualmente. Cães e gatos que receberam a última dose contra raiva há um ano ou mais devem ser vacinados novamente.

A raiva é uma doença viral grave que afeta mamíferos, incluindo os seres humanos. A imunização de cães e gatos é o meio mais efetivo para prevenção da raiva e para garantir a segurança da população. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)