Saúde: Vacina em gotinhas da poliomielite é substituída por dose injetável

A partir desta segunda-feira (4), o Ministério da Saúde vai substituir as duas doses de reforço da VOPb (vacina oral poliomielite bivalente) por uma dose de vacina injetável da VIP (vacina inativada poliomielite). Ou seja, o esquema vacinal contra a doença será exclusivo com a VIP.

A mudança, implementada pelo Ministério da Saúde, visa aumentar a segurança e a eficácia da vacinação infantil. Embora a estratégia de vacinação tenha mudado, a figura do Zé Gotinha continuará a ser parte essencial das campanhas de vacinação, de acordo com a pasta.

Anteriormente, o esquema vacinal contemplava a administração de três doses da VIP aos 2, 4 e 6 meses e duas doses de reforço com a VOP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

Agora, com a gotinha deixando de ser utilizada, será necessária apenas uma dose de reforço com VIP, aos 15 meses de idade, de modo que novo esquema vacinal será:

• 2 meses – 1ª dose

• 4 meses – 2ª dose

• 6 meses – 3ª dose

• 15 meses – dose de reforço