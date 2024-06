Saúde: Unidades de Saúde de Bariri recebem novos nebulizadores

A Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri recebeu na última quarta-feira (19) novos aparelhos nebulizadores.

De acordo com a diretora de Saúde de Bariri, Irene Chagas do Nascimento Rangel, a compra dos aparelhos permite que pacientes que buscam realizar inalação não precisem ir até a Santa Casa, já que os dispositivos serão disponibilizados nas unidades de Saúde. “São aparelhos modernos, que têm a capacidade de atender quatro pacientes ao mesmo tempo”, destacou Irene.

Irene ainda agradeceu a equipe de Saúde de Bariri, em especial enfermeiros e técnicos de enfermagem, e a Fundação Educacional de Penápolis (Funepe).

A Funepe foi a responsável pela aquisição dos aparelhos, em parceria com a Prefeitura de Bariri.

A fundação e a Prefeitura têm um convênio, que visa a capacitação técnica e humanizada dos alunos da faculdade e, em contrapartida, a instituição disponibiliza recursos à Saúde de Bariri.

A nebulização

A nebulização, também chamada de inalação, é um tipo de aerossolterapia, ou oxigenioterapia, procedimento que utiliza a inalação de vapores como via medicamentosa. O ar do ambiente é inspirado juntamente com vapor de água e medicamentos, por meio das vias respiratórias, para dentro dos alvéolos pulmonares.

O método é indicado para tratamento de problemas respiratórios agudos e crônicos de diversas origens, incluindo asma, bronquites, sinusites, infecções e inflamações em geral. Também é atuante na administração de medicamentos broncodilatadores e na umidificação das vias aéreas, além de fluidificar secreções. (Fonte: Assessoria de Comunicação)