Saúde: Serviços da Farmácia Central vão para o Centro de Saúde

A Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri informa que a partir de terça-feira (05) o setor de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Alto Custo) e o setor de Processos Administrativos passarão a atender no Centro de Saúde Constantino Galízia, localizado à Av. Dr. Antônio Galízia, 107, no centro.

Desta forma, os cerca de 1.400 pacientes que retiram medicamentos nestes setores devem agora fazer a ação no Centro de Saúde.

Segundo a Diretoria, a mudança busca facilitar e agilizar o serviço oferecido, já que o novo espaço passou por uma reforma recentemente, sendo adaptado para atender a população da melhor maneira.

(Fonte: Assessoria de Comunicação)