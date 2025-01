Saúde: Farmácia Central de Bariri começa a regularizar estoque

A Farmácia Central da Diretoria de Saúde de Bariri está conseguindo estabelecer a normalidade no fornecimento de medicamentos e os tem dispensado conforme a demanda.

Desde outubro de 2024 que a população vinha sofrendo com a falta de medicamentos e produtos nos estoques da Farmácia Central. “Já no começo de janeiro começamos a trabalhar com afinco para regularizar o estoque e, assim, atender a demanda”, informou a diretora da pasta, Ana Paula Falcão.

Na segunda-feira (27) chegaram produtos como leite em pó infantil, suplemento alimentar e as dietas enterais. “Estamos com a Farmácia quase abastecida e, no decorrer desta semana, temos muitos outros produtos para serem entregues”, celebrou Ana Paula.

Na terça-feira (28) o prefeito Airton Pegoraro, junto da diretora Ana Paula, visitou a Farmácia Central e o Almoxarifado da Saúde, para acompanhar a regularização dos estoques. João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso), vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, também esteve presente.

Com a nova remessa de produtos, já foram entregues pela Farmácia Central: fórmula infantil 0-6 meses, para 50 crianças cadastradas; complemento nutricional adulto, para 125 pacientes; e alimentação enteral para 10 pacientes, cujo atendimento ocorre apenas quando o paciente não é contemplado pelo administrativo do Estado.

A Diretoria de Saúde informou que está com o processo de compras de medicamentos em aberto de forma regularizada e sistemática, além dos que já foram adquiridos e estão em andamento, para “garantir o suprimento dos estoques no almoxarifado da Farmácia Central”, afirmou a diretora.

Também, a Diretoria da Saúde recomenda que o usuário não faça estoque de medicamentos em casa e só busque junto ao serviço público o que estiver prescrito. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)