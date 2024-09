Saúde: Saúde intensifica busca ativa de casos de tuberculose em Bariri

Até o dia 30 de setembro, a Diretoria de Saúde de Bariri intensifica a busca ativa de casos de tuberculose em Bariri. A ação é uma das estratégias programáticas do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT).

Além dos atendimentos realizados a quem procura as unidades com queixa de tosse, as equipes da Diretoria realizam atividade sistemática e diária, perguntando sobre presença de tosse a todas as pessoas nos serviços de saúde e consultórios, nas ruas, nas visitas domiciliares e nos eventos com a comunidade. Essa ação permite que possíveis casos sejam identificados precocemente, diminuindo a proliferação da doença.

A tuberculose é uma doença infecciosa transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta principalmente os pulmões, causando uma tosse persistente. Outros sintomas podem ser febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento e cansaço.

A transmissão da tuberculose ocorre por via aérea a partir de um indivíduo com tuberculose pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos por meio dos aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro.

Por conta da transmissão pelas vias aéreas, é recomendado que toda pessoa que apresente tosse há mais de três semanas seja testada para tuberculose.

Além dessas pessoas, qualquer munícipe que apresentar sintomas da doença pode procurar uma unidade de Saúde de Bariri para realizar o exame e receber o tratamento, se necessário. (Fonte: Assessoria de Comunicação)