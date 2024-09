Saúde: Santa Casa terá palestra sobre autocuidado em saúde mental

Dando continuidade ao projeto “Cuidar e Tratar na Base”, que consiste em “Cuidar de Quem Cuida”, ou seja, do trabalhador da saúde, o Sindsaúde de Jaú e Região vai realizar uma palestra dentro da temática do Setembro Amarelo.

Psicóloga vai abordar “A Importância do Autocuidado em Saúde Mental”, na sexta-feira (27), às 17h, na Sala de Reunião da Santa Casa de Bariri. A entrada é aberta à comunidade, especialmente aos funcionários do hospital.

A palestra será conduzida pela psicóloga Suzane Carvalho, que realiza há cerca de dois meses atendimento a trabalhadores da saúde na Santa Casa, focando nos tratamentos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medo, assédio moral no trabalho.

Toda sexta-feira a equipe do Sindsaúde está no hospital em Bariri para fazer atendimento, que, a partir de agora, passa a oferecer também Auriculoterapia e Podologia, mediante agendamento prévio.

Presidente do Sindsaúde, Edna Alves disse que o mês Setembro Amarelo é propício para falar na questão da saúde mental, que, por vezes, leva as pessoas ao suicídio.

“O trabalhador da Saúde sofre muito de depressão e outros males, por conta do trabalho de cuidar dos outros, do estresse profissional e outros. Por isso, vamos fazer essa palestra em Bariri, onde já temos um projeto piloto de valorização da auto-estima e suporte psicológico.”

Edna lembra que antes mesmo da pandemia, o Sindsaúde de Jaú criou uma clinica de atendimento com psicóloga a preço simbólico. Hoje, o serviço cresceu, três profissionais fazem esse atendimento, incluindo quatro sessões gratuitas para o sócio titular.

Interessados devem fazer agendamento na sede do sindicato, por meio dos telefones (14) 98210-0880, 98233-0174 e 3622-4131, ou com a diretoria. As sessões são gratuitas para sócios. (Fonte: Assessoria de Comunicação do Sindsaúde)