Saúde: Santa Casa realiza licitação para novas obras

A Santa Casa de Bariri publicou quatro chamamentos públicos com o objetivo de contratar empresas para a realização de obras no hospital. As sessões públicas presenciais serão realizadas entre os dias 6 e 8 de novembro.

Dois deles são relacionados à reforma e ampliação de ala para adequação da maternidade. Futuramente, o pronto-socorro (PS) será instalado no local onde hoje funciona a maternidade.

Um dos chamamentos tem valor estimado de R$ 478.842,99. O outro é previsto em R$ 119.994,82. Conforme apresentação de propostas pelas empresas interessadas em executar a obra, o valor pode diminuir.

Outra disputa é relacionada à reforma hospitalar visando a adequação do centro cirúrgico e centro de materiais esterilizados, com custo estimado de R$ 463.021,88.

O quarto chamamento público é para construção de base de concreto para instalação de tanque criogênico de oxigênio. A previsão de gasto é de R$ 39.298,50.

O julgamento será realizado com base na proposta mais vantajosa para o hospital e será feito por comissão a ser nomeada pela Diretoria da Santa Casa de Bariri.