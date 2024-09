Saúde: Santa Casa realiza 48 cirurgias eletivas em agosto

No mês de agosto a Santa Casa de Bariri realizou 48 cirurgias eletivas. Desse montante, 25 foram procedimentos gerais, como vesícula, hérnia e hemorróida.

Outras 11 foram na área ortopédica (baixa complexidade) e 12 ginecológicas (laqueadura).

A gestora do hospital, Marina Prearo, conta que a demanda de pacientes foi proveniente da Diretoria Municipal de Saúde.

A realização de cirurgias eletivas diz respeito a uma pactuação feita pelo município com o Sistema Único de Saúde (SUS). Pela parceria, o hospital baririense realiza os procedimentos considerados de baixa complexidade.

No caso das cirurgias ortopédicas e ginecológicas parte dos recursos para o custeio dos procedimentos é proveniente do SUS Paulista.

Raio X móvel

Outra conquista da Santa Casa de Bariri foi a compra de aparelho de raio X móvel, com recursos próprios, destinado a atendimento de pacientes em leito.

Marina diz que há cerca de 10 anos o equipamento que existia no hospital quebrou, não sendo reposto até o momento.

O objetivo da direção da Santa Casa é que o raio X móvel comece a operar juntamente com o aparelho digital adquirido por meio de emendas dos vereadores.

No momento, está sendo feita a instalação de software para que haja compartilhamento das imagens com setores do hospital e futuramente com a rede básica de saúde.