Saúde: Santa Casa inicia reforma de ala que abrigará a maternidade

A Prefeitura de Bariri está transferindo R$ 100 mil para a Santa Casa de Bariri para reforma de três quartos que futuramente irão abrigar a maternidade.

O dinheiro é proveniente de emenda de autoria do deputado estadual Vinicius Camarinha, que no domingo (6) foi eleito prefeito de Marília.

Segundo a direção do hospital, com esse valor será possível custear parte da reforma. Os demais serviços serão feitos com outras fontes de recurso.

Assim que a ala for integralmente reformada, a maternidade será transferida para ela.

Conforme o plano de trabalho, o próximo passo é a adaptação do setor onde hoje funciona a maternidade para abrigar o pronto-socorro (PS).