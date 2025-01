Saúde: Santa Casa de Bariri recebe equipamentos doados pela USP

A Santa Casa de Bariri recebeu no sábado (25) uma série de equipamentos doados pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

A parceria foi divulgada pelo Candeia no fim de 2024, conforme termo de doação firmado entre as partes.

Em 5 de novembro do ano passado o Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas aprovou a doação, sem ônus ou encargos ao hospital baririense.

A parceria levou em consideração que o doador tem entre seus objetivos colaborar com entidades públicas interessadas na prestação de ações e serviços de saúde à comunidade.

Considerou, também, a necessidade da Santa Casa de Bariri de estabelecer com outras entidades condições de mútua colaboração, bem como, atualização dos recursos humanos e reorganização gerencial de suas atividades.

O hospital local recebeu gratuitamente 35 ventiladores pulmonares, 13 focos cirúrgicos, sete monitores cardíacos, quatro eletrocardiógrafos, quatro oxímetros, um foco de luz e um desfibrilador.