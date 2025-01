Saúde: Prefeitura de Bariri firma convênio com a USP

A Prefeitura de Bariri e a Universidade de São Paulo (USP) firmaram convênio para realização de atividade de residentes aprovados no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade.

O objetivo é o desenvolvimento da atenção básica à saúde no município, com vigência de dois anos.

De acordo com a diretora municipal de Saúde, Ana Paula Falcão, no momento é feito alinhamento dos atendimentos que serão feitos em Bariri. A previsão é que os residentes iniciem o trabalho em março.

Ela informa que a equipe multiprofissional da USP é composta por profissionais das áreas de enfermaria, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e odontologia.