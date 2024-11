Saúde: Período chuvoso aumenta preocupação com a dengue

Recentemente, a Prefeitura de Bariri realizou reunião para tratar das medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Participaram do encontro representantes das vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, diretores de serviço e equipe de transição de governo.

O teor da reunião foi lido na sessão da Câmara de Bariri de segunda-feira (18), em ofício enviado pelo prefeito Luis Fernando Foloni (MDB). O presidente do Legislativo municipal, Airton Pegoraro (Avante) – prefeito eleito – e o vereador Benedito Antonio Franchini (PRD) comentaram a respeito da necessidade de ações preventivas no município.

A maior preocupação é que, com a chegada do período chuvoso, o Aedes aegypti encontra o ambiente perfeito para se proliferar.

A ação preventiva nesta época é considerada essencial para prevenir e conscientizar a população, municípios, organizações públicas e privadas sobre as ações de prevenção e eliminação dos criadouros do mosquito.

Até 5 de novembro deste ano, o Estado de São Paulo registrou mais de 2 milhões de casos e 1.899 óbitos provocados pela dengue.

Em nível nacional, para o ciclo 2024/2025, o governo federal vai aplicar cerca de R$ 1,5 bilhão para aquisição de vacinas contra a dengue, insumos laboratoriais para testagem das arboviroses, insumos para controle vetorial, campanhas de comunicação, além de suporte aos municípios para custeio assistencial.

Mobilização social

Cerca de 10 minutos por semana fazem toda a diferença para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. Atitudes simples como tampar caixas d’água, esvaziar recipientes e descartar corretamente o lixo são essenciais para interromper o ciclo de vida do mosquito e proteger milhares de vidas humanas.

A prevenção começa em casa e o impacto se reflete em toda a sociedade. Esse é o mote da campanha lançada pelo ministério, que tem como slogan “Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora”.

ATITUDES QUE FAZEM A DIFERENÇA

• Esvazie garrafas PET, potes e vasos;

•Guarde pneus em locais cobertos;

•Limpe bem as calhas de casa;

•Mantenha a caixa d’água, tonéis e outros reservatórios de água fechados;

•Coloque areia nos pratos e vasos de plantas;

•Amarre bem os sacos de lixo;

•Não acumule sucata e entulho;

•Receba bem os agentes de saúde e os de endemias.

Fonte: Ministério da Saúde