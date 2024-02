Saúde: Manchas na pele após a dengue têm tratamento

O farmacêutico clínico e esteta Paulo Fernando Crepaldi, sócio-proprietário da Clínica Etharia, diz que duas das consequências mais comuns nas pessoas que têm dengue são a queda de cabelo (eflúvio telógeno) e o aparecimento de manchas pelo corpo (exantema).

Segundo ele, há tratamento para eliminar essas machas. Um deles é o uso de cosméticos e medicamentos de ação local para o clareamento progressivo da área manchada.

Outro é uso de laser CO2 fracionado, que provoca evaporação nas áreas atingidas.

Paulo Crepaldi ressalta que normalmente as manchas somem com o tempo, no entanto, em alguns casos elas se tornam permanentes.

Pessoas com pele mais escura têm mais problema por causa do maior acúmulo de melanina na região pós-inflamatória.

Para quem quer adotar medidas no dia a dia para auxiliar no combate a esse tipo de mancha deve ingerir alimentos ricos em vitamina C, evitar a exposição à radiação UV (raio solar) e usar constantemente o protetor solar.

