Saúde: Hemonúcleo coleta 37 bolsas de sangue em Bariri

O Hemonúcleo Regional de Jaú coletou 37 bolsas de sangue em Bariri.

As doações foram feitas na noite de quinta-feira (19) na ESF 2 (Postinho Verde), situada na Avenida Padre João Eid, 500.

Ao todo, compareceram 40 pessoas para a doação. As campanhas realizadas no município têm o apoio do Lions Clube de Bariri.

Com a chegada de feriados prolongados, festas de fim de ano e férias escolares é preciso ficar em alerta. Nesses momentos, as pessoas mudam suas rotinas, viajam ou aproveitam para descansar.

Assim, é necessário lembrar os doadores da importância da doação de sangue antes de viajar ou de curtir o feriado.

Endereço

O Hemonúcleo Regional de Jaú localiza-se no Hospital Amaral Carvalho e atende das 7h30 até as 15h de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o horário é das 7h30 às 12h.

A unidade fica na Rua Dona Silvéria, 150 – Chácara Braz Miraglia. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 3602-1355 ou (14) 3602-1356.

Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano, com intervalo de 60 dias entre cada doação. Já as mulheres, podem colaborar três vezes ao ano, com intervalo de 90 dias. Também é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos.