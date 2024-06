Saúde: Governo prorroga a vacinação contra a pólio até dia 28

O Governo de São Paulo prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite até o dia 28 de junho para os 645 municípios.

Em Bariri, as vacinas estão sendo aplicadas das 7h às 13h, no Centro de Saúde Constantino Galizia (em frente à Coeba) e na Unidade Básica de Saúde II Aristides A. Pereira – Soma 2 (nos altos da cidade).

A poliomielite, doença infectocontagiosa aguda, é caracterizada pela contaminação pelo poliovírus que pode causar paralisia muscular dos membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível, em casos graves podendo evoluir a óbito, sendo a vacinação a principal forma de prevenção.

Foram aplicadas, no estado, 185.247 doses até o dia 12 de junho, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde. Com a prorrogação da campanha, o objetivo é que a cobertura vacinal seja ampliada.

“A prorrogação é de extrema importância para incentivar que mais pais e responsáveis levem as crianças para se vacinar. Reforçando a imunização e seguindo o calendário vacinal, evitamos a reintrodução de doenças erradicadas no país, como a poliomielite”, afirma a Diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), Tatiana Lang.

A campanha faz parte do processo de mudança do esquema vacinal das crianças, que se deve às conquistas obtidas no processo de interrupção do poliovírus no Brasil. A pólio selvagem está eliminada no Brasil desde 1989 e em São Paulo desde 1988. O ato fez com que o país recebesse a certificação de área livre da doença em 1994.