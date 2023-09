Saúde faz plantão especial no feriado

Neste feriado prolongado da Independência do Brasil, a partir de quinta-feira (7), a Diretoria de Saúde determinou horários especiais de atendimento aos usuários.;

A Farmácia Central funciona somente na sexta-feira, dia 8, das 8h às 12h.

Os atendimentos em domicílio para a realização de curativos a pacientes cadastrados ocorrem durante todo o feriado prolongado, pelo período da manhã.

O plantão odontológico (CEO) para urgências também ocorre todos os dias, inclusive sábado e domingo. O horário do atendimento é das 7h às 9h.

A sexta-feira, 8, foi definida como ponto facultativo no município de Bariri, por meio de Decreto Municipal.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação