Saúde faz campanha de atualização de carteira de vacinação no mês de outubro

A vacinação acontece no Centro de Diagnose e Especialidade e no Soma II, das 07h às 13h, até o dia 29 de outubro – Divulgação

Durante o mês de outubro, a Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri realiza a Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente.

A ação tem como objetivo oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a carteira de vacinação da população, aumentar o número de pessoas imunizadas e, consequentemente, diminuir e controlar a incidência de doenças imunopreveníveis em menores de 15 anos.

As vacinas do calendário de vacinação da criança e do adolescente que estão disponíveis para aplicação são: BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 – VIP; Poliomielite 1 e 3 – VOP; rotavírus humano G1P1; DTP + hib + HB (penta); difteria, tétano, pertussis (DTP); pneumo 10 valente; meningo C; febre amarela; sarampo, caxumba, rubéola (SCR); sarampo, caxumba, rubéola, varicela (SCRV); Hepatite A; varicela; papilomavírus humano 6,11,16,18 (HPV); meningo CWY; difteria e tétano – dT e dTpa para adolescente gestante.

A vacinação acontece no Centro de Diagnose e Especialidade e no Soma II, das 07h às 13h, até o dia 29 de outubro. É necessário levar os documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS e caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam avaliar se há alguma vacina que ainda não foi administrada ou se há doses que necessitam ser aplicadas. Não é preciso realizar agendamento prévio.

É importante salientar que a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recomenda a administração simultânea ou em qualquer intervalo das vacinas contra a Covid-19 com os demais imunizantes do calendário de vacinação do adolescente, não havendo qualquer risco ou prejuízo para a saúde da pessoa.

Pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 devem aguardar o período de 14 dias de isolamento para tomar as vacinas.

Fonte: Setor de Saúde

Mais informações:

Centro de Diagnose e Especialidade

Rua Campos Sales, nº 602, Centro

(14) 3662 – 4644

Soma II

Avenida Orlando Belluzzo, nº 700, Santa Helena

(14) 3662 – 8787