Saúde: Estado repassa R$ 23,8 mil à Santa Casa de Bariri

Por meio da Resolução nº 302, de 23 de dezembro, a Secretaria Estadual da Saúde irá repassar R$ 23,8 mil à Santa Casa de Bariri.

O dinheiro é relacionado à contribuição de solidariedade para as santas casas de misericórdia estabelecidas no território do Estado de São Paulo

Ao todo, a Saúde irá transferir R$ 13,9 milhões, correspondentes aos valores totais de recolhimentos divulgados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

Os valores a serem repassados foram apurados de acordo com a quantidade de documentos de arrecadação processados relativamente a cada região administrativa e distribuído a cada santa casa. A transferência será em parcela única.