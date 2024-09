Saúde: Empresa oferece proposta de R$ 125,1 mil para obras no Centro de Saúde

A Prefeitura de Bariri homologou concorrência eletrônica em favor da empresa B4 Construtora Ltda., de Piratininga, para conclusão das obras no Centro de Saúde Dr. Constantino Galízia.

O valor oferecido pela firma foi de R$ 125,1 mil, montante que ficou 18,7% abaixo do estimado pelo Executivo (R$ 153,9 mil).

O trabalho prevê demolições e construções, contemplando serviços de fundação, alvenaria, revestimento, cobertura e pintura. A empresa deverá fornecer mão de obra, material, máquinas e equipamentos.

Há um ano as obras de reforma e ampliação da unidade de saúde foram paralisadas.

Em setembro do ano passado, o Executivo rescindiu de forma unilateral contrato que mantinha com a empresa Wellington Migliari Barbosa Eireli-ME.

A firma havia vencido licitação no valor de R$ 647 mil para reforma e ampliação do Centro de Saúde. Desse montante, R$ 500 mil vieram do governo estadual e a diferença dos cofres municipais.

A homologação do pregão ocorreu em agosto de 2022. Entre idas e vindas, passaram-se dois anos e a obra ainda não foi concluída.

Inicialmente, a ampliação contemplava a construção de prédio com salas para atendimento médico e vacinação. Também estava previsto atendimento de fisioterapia.

A rescisão ocorreu porque a empresa começou a atrasar o andamento do serviço. Houve várias tentativas de conversa com o responsável, no entanto, ele teria ficado incomunicável. Diante disso, o Executivo decidiu rescindir o contrato.

Os pagamentos foram feitos, sempre após as medições dos serviços realizados. A firma ignorou inclusive o pedido da administração municipal para a realização de aditivo no contrato, oportunidade em que a empresa teria mais prazo para concluir o serviço.