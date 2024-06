Saúde: Dia D de vacinação contra pólio será sábado

Bariri realizará no sábado (8) o Dia D de vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil).

O Centro de Saúde Constantino Galízia (em frente à Coeba) e o Soma 2 – Unidade Básica de Saúde II Aristides A. Pereira (próximo à Caixa D’Água) estarão abertos das 7h às 17h.

A campanha nacional teve início no dia 27 de maio e vai até 14 de junho. Todas as crianças menores de 5 anos devem comparecer aos postos de saúde, para serem imunizadas pela “gotinha”.

No Brasil, a meta é vacinar, no mínimo, 95% do público-alvo, que abrange cerca de 13 milhões de crianças menores de cinco anos. A expectativa da campanha é reduzir o número de crianças não vacinadas e o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, além de reforçar medidas para a erradicação da doença.

A campanha deste ano é muito importante para o enfrentamento à poliomielite, pois o país está em fase de transição para substituir as duas doses da vacina oral poliomielite (VOP) para apenas um reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP). Ou seja, o esquema vacinal e a dose de reforço serão feitos exclusivamente com a VIP, a partir do segundo semestre de 2024.

O Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989 e, cinco anos depois, em 1994, recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, no ano passado, o país foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC).