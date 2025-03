Saúde de Bariri realiza reunião com equipe de enfermeiros

A Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri realizou a reunião semanal de gestão, com a equipe de enfermeiros responsável pelos Programas Saúde da Família e pelas Unidades Básicas de Saúde.

O encontro ocorreu terça-feira (11). A diretora da pasta, Ana Paula de Arruda Falcão, informa que foi estabelecido que as reuniões sejam semanais, para tratar de assuntos e demandas referentes ao atendimento à população.

Os assuntos abordados foram dengue, Covid-19, exames de sangue e campanha de Papanicolau, essa pensando na prevenção e deteção de lesões precursoras do câncer do colo do útero e da infecção pelo HPV, e que foi intensificada por março ser o mês da mulher. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)