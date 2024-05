Saúde: Cinco empresas vencem licitação para consultas médicas

Cinco diferentes empresas sagraram-se vencedoras de licitação feita pela Prefeitura de Bariri para consultas médicas especializadas em vascular, reumatologia, psiquiatria, psiquiatria infantil, ginecologia, pediatria, endocrinologia, otorrinolaringologia, neurologia, neurologia infantil e oftalmologia.

O valor total foi de R$ 642.712,40. O montante ficou abaixo do reservado pela administração municipal (R$ 829 mil).

A Gestão do Cuidado Serviços de Saúde Ltda ofereceu o valor de R$ 228.200,00 para 1.750 consultas de pediatria e 350 de reumatologia.

A GSS Gestão Serviços a Saúde Ltda apresentou o valor de R$ 163.680,00. Irá dar atendimento de ginecologia (700 consultas), vascular (350), endocrinologia (280) e otorrinolaringologia (240).

As consultas de neurologia infantil (350) e de psiquiatria infantil (140) ficaram com a empresa Alpha Soluções Especializada em Educação e Saúde Ltda, com valor de R$ 95.900,00.

A Vannini & Delatim Serviços Médicos e Nutricionais Ltda ofereceu o valor de R$ 82.832,40 para 280 consultas de neurologia e 480 de oftalmologia.

A Health Max Ltda, com proposta de R$ 72.100,00, dará atendimentos médicos na especialidade de psiquiatria.

A contratação é para um período de 12 meses. Cabe à empresa contratada realizar a contratação de profissionais devidamente habilitados e credenciados para realização dos atendimentos. A liberação de datas deverá ocorrer num prazo máximo de cinco dias úteis a contar da data da solicitação pela Diretoria Municipal de Saúde. A data deve ser agendada no período máximo de 20 dias a contar da solicitação.

Conforme o edital, o município não é obrigado a agendar uma quantidade mínima de consultas, ficando a critério da diretoria avaliar a necessidade de frequência e número de atendimentos de cada especialidade.

Os atendimentos serão prestados aos munícipes nas unidades de saúde locais. Se houver necessidade de atendimento fora do município, os custos de transporte dos pacientes e hospedagem serão por conta da prefeitura.