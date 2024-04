Saúde: Casos de dengue estão em queda em Bariri

Os primeiros dias de abril mostraram uma mudança importante – e positiva – na curva dos casos de dengue em Bariri.

Do dia 1º ao dia 10 deste mês foram registrados 56 casos da doença. Em todo o ano de 2024 o município contabilizou 2.974 testes positivos da dengue.

Diante do quadro preocupante dessa arbovirose, a Prefeitura de Bariri passou a divulgar a partir de 8 de fevereiro deste ano, diariamente, a evolução da doença, informando casos positivos, exames com resultado negativo, óbitos em investigação e confirmados. Neste ano, seis pessoas morreram em decorrência da dengue.

De 1º de janeiro a 8 de fevereiro Bariri havia registrado 1.047 casos da doença. De 8 de fevereiro a 29 de fevereiro foram contabilizados mais 1.127 casos. No mês todo de março o montante chegou a 703.

Agora, em abril os exames positivos têm variado de cinco a 11 por dia. O reflexo disso pode ser visto na diminuição do movimento no ambulatório de combate à dengue, instalado no dia 3 de fevereiro no Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges.

De acordo com a responsável pelo Setor de Vigilância Epidemiológica de Bariri, Neusiely Podanoschi Giuliangeli, a redução dos casos se deve a uma soma de fatores.

Ela cita o trabalho constante dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde, mutirão feito pela Diretoria Municipal de Infraestrutura em parceria com empresas da cidade, nebulização costal, termonebulização e a Nebulização Acoplada a Veículo (NAV).

Neusiely destaca também a conscientização da população em colaborar na limpeza dos imóveis, local preferido do Aedes aegypti em depositar ovos, que se transformarão em mosquitos adultos.

A responsável pelo setor afirma que a atenção de todos precisa continuar. “Não podemos nos descuidar com os criadouros”, diz. “Se isso ocorrer, teremos novamente aumento dos casos.”

Boa parte das ações no município pôde ser tomada por causa do decreto de estado de emergência em saúde pública por causa do aumento de casos de dengue. O documento foi publicado no dia 1º de fevereiro deste ano, permitindo a alocação de recursos humanos, financeiros e material no enfrentamento da epidemia.