Saúde: Caso suspeito de Monkeypox em Bariri tem resultado negativo

O menor de idade baririense que apresentava caso suspeito de Monkeypox, ou Mpox, testou negativo para a doença.

O jovem estava sendo acompanhado por equipe da Diretoria de Saúde de Bariri e mantido em isolamento até que os resultados dos exames laboratoriais retornassem e fossem negativos, o que aconteceu na manhã desta segunda-feira (9).

Dessa forma, o primeiro caso suspeito de Monkeypox em Bariri está descartado.

A Monkeypox ou Mpox

Antes chamada de varíola dos macacos, a Monkeypox, também conhecida como Mpox, é uma zoonose viral: uma doença que foi transmitida aos humanos a partir de um vírus que circula entre animais.

Conforme os dados da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, nos primeiros sete meses de 2024 o Estado de São Paulo registrou 315 casos confirmados.

Os sintomas iniciais da monkeypox costumam ser: febre; dor de cabeça; dores musculares; dor nas costas; gânglios (linfonodos) inchados; calafrios; exaustão; e – feridas na pele (erupções cutâneas).

A doença é transmitida quando alguém tem contato próximo com as lesões de pele, as secreções respiratórias, objetos usados por uma pessoa que está infectada, porém a principal via de contaminação é a sexual.

As complicações são mais comuns em pacientes com problemas no sistema imunológico. Quadros graves estão relacionados ao surgimento de pneumonia, sepse, encefalite (inflamação do cérebro) e infecção ocular, que pode até levar à cegueira.

Em caso de suspeita, o cidadão deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, para proceder aos exames laboratoriais necessários e ao acompanhamento médico. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)