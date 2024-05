Saúde: Bariri vacina população acima de 6 meses contra a gripe

Toda a população de Bariri acima dos 6 meses de idade já pode se vacinar contra a gripe nas unidades de saúde do município.

A imunização acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h. Adultos podem receber as doses em todas as unidades de saúde. Já para as crianças a vacinação acontece no Centro de Saúde e no Soma 2.

Anteriormente destinada apenas a grupos prioritários, a ampliação da vacinação a toda a população acima dos 6 meses busca diminuir os casos do vírus influenza.

A vacina contra a gripe, do vírus Influenza, age para estimular a produção de anticorpos, protegendo contra a doença e reduzindo os casos de agravamento.

O imunizante é oferecido pela Diretoria de Saúde de Bariri anualmente, para que a população possa receber a vacina atualizada.