Saúde: Bariri registra aumento de casos de Covid-19

Com o aumento de casos de Covid-19 registrado nas últimas semanas em Bariri, a Diretoria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, orienta a população a reforçar os cuidados para não contrair a doença.

Um dos cuidados a ser adotado é o uso máscaras quando for passar por unidades de saúde ou locais com aglomeração de pessoas, por exemplo.

“A utilização da máscara está diretamente relacionada ao combate ao coronavírus, pois ela ajuda a bloquear as gotículas que carregam o vírus e que saem da boca e do nariz das pessoas infectadas quando elas tossem, espirram ou falam”, orienta a enfermeira e coordenadora do Setor de Vigilância Epidemiológica, Neusiely Podanoschi.

A máscara serve como um bloqueio para que o vírus não seja transmitido para outra pessoa nem contamine objetos por perto. É importante que todos usem máscara, principalmente em ambientes da área da saúde como unidades municipais, laboratórios, hospitais e clínicas.

Até mesmo quem já foi vacinado precisa usar: as vacinas protegem contra os sintomas, mas não contra a infecção – ou seja, uma pessoa imunizada ainda pode pegar a Covid-19 e transmiti-la para seus amigos e familiares, mesmo sem apresentar febre, dificuldades respiratórias, mal-estar, dor de cabeça e os demais sintomas da doença.

Outras medidas individuais incluem a lavagem das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento social. O distanciamento social, por sua vez, abrange o isolamento de casos, a quarentena aplicada a contatos, e a prática voluntária de não frequentar locais com aglomerações de pessoas.

Vacina

A vacina contra a Covid-19 também é muito eficaz e representa uma contribuição importante para limitar a transmissão do vírus da doença.

Em Bariri, a imunização está ocorrendo nas unidade Soma 2, às quintas-feiras, das 7h às 12h; e no Centro de Saúde, às terças-feiras, das 7h às 13h.

A Unidade Básica de Saúde “Aristides Alves Pereira” (Soma 2) está localizada na Rua Orlando Belluzzo, 700, Vila Santa Helena; e o Centro de Saúde Constantino Galizia está na Av. Dr. Antônio Galizia, 107. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)