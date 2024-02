Saúde: Bariri registra 1.047 casos confirmados de dengue

Em 2024 (até 8 de fevereiro) o município de Bariri registrou 1.047 casos confirmados de dengue.

Há também nesse período 30 casos descartados, 20 casos aguardando exame e três óbitos em investigação.

Diante do grande número de casos confirmados e suspeitos de dengue no município, a Prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, passará a divulgar diariamente os dados da doença.

Serão informados o número de casos confirmados, casos descartados, aguardando exame, óbitos confirmados e óbitos em investigação.

O controle, realizado pela Diretoria de Saúde, permite o acompanhamento da evolução da dengue no município.