Saúde: Bariri prorroga vacinação contra a gripe até 14 de julho

A Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 14 de julho, domingo. A decisão segue recomendações da Secretaria Estadual de Saúde.

A imunização contra a gripe (Influenza) é voltada à toda a população a partir de 6 meses de idade. Para receber a imunização, basta se dirigir até uma das unidades de Saúde de Bariri.

A vacina contra a gripe é capaz de prevenir o agravamento de doenças respiratórias. Nos períodos de inverno, as baixas temperaturas e o ar seco propiciam a proliferação do vírus da influenza, facilitando a transmissão de doenças respiratórias, além do agravamento de quadros de asma e sinusite.

Quem se vacinou em 2023 deve se vacinar novamente, tendo em vista que os anticorpos vão diminuindo com o tempo e o vírus da gripe pode passar por modificações. Receber o imunizante anualmente ajuda a proteger contra as cepas atualizadas.

Imunização é voltada a toda a população a partir de 6 meses de idade e previne o agravamento de doenças respiratórias. (Fonte: Assessoria de Comunicação)