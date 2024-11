Saúde: Bariri participa de reunião sobre a dengue na DRS de Bauru

A equipe de agentes de combate a endemias do Setor de Vigilância Epidemiológica de Bariri, participou terça-feira (26) de uma reunião sobre o cenário epidemiológico da dengue, realizada no Departamento Regional de Saúde (DRS) de Bauru.

Segundo a chefe do setor de Vigilância Epidemiológica, Neuziely Podanoschi, a reunião tratou de como os próximos meses vão exigir atenção redobrada da população para não deixar água parada, já que o calor e as chuvas do verão, que se aproxima, potencializam a reprodução do Aedes aegypti.

“O combate à dengue é uma ação intersetorial, envolvendo os órgãos públicos de Saúde, a vigilância epidemiológica e também a população”, pontuou Neuziely.

Ainda de acordo com a agente, toda população pode tomar atitudes essenciais para proteger a própria saúde e evitar a propagação das doenças causadas pelo Aedes aegypti. (Confira in box).

(Fonte: Assessoria de Comunicação)

Medidas de prevenção contra a dengue

• Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas;

• Guarde pneus em locais fechados ou descarte-os em borracharias;

• Não acumule entulho ou lixo;

• Mantenha os reservatórios de geladeiras e filtros de água sempre limpos;

• Mantenha caixas d’água e outros reservatórios de água limpos e fechados;

• Descarte corretamente objetos que acumulem água;

• Mantenha as calhas de casa limpas;

• Utilize repelentes e inseticidas.