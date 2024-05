Saúde: Bariri inicia vacinação contra a dengue para pessoas de 10 a 14 anos

A Diretoria de Saúde de Bariri dá início nesta terça-feira (7) à vacinação contra a dengue no município. Neste primeiro momento, podem se vacinar crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos.

A vacinação contra a dengue acontece das 7h às 12h no Centro de Saúde e no Soma 2. O Centro de Saúde está localizado à Avenida Dr. Antonio Galízia, 107. Já o SOMA 2 fica na Av. Orlando Belluzzo, 700.

A Qdenga (TAK-003) é um imunizante contra a dengue desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma. O registro do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023.

A vacina contém vírus vivos atenuados da dengue. Por isso, ela induz respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.

O imunizante é aplicado em um esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. De acordo com a Anvisa, a Qdenga é indicada para pessoas de quatro a 59 anos. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)