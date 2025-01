Saúde: Bariri deve lançar Programa “Envelhecer Bem” para saúde de idosos

É fato que a população brasileira está envelhecendo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa é que até o ano 2060 existam mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças de até 9 anos de idade no país.

Ciente desta projeção e suas consequências, a rede municipal de saúde de Bariri busca criar ações e soluções voltadas para esse público, visando o atendimento humanizado e priorizando atenção especial aos que mais necessitam.

Será lançado, então, o Programa “Envelhecer Bem”, iniciativa coordenada pela Diretoria de Saúde que tem como objetivo o acompanhamento para a maioria dos problemas de saúde dos idosos, principalmente aqueles muito comuns nessa fase da vida, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, dores nas articulações e até sintomas de depressão.

“Esta é mais uma especialidade que iniciará o atendimento em Bariri. Contratamos a médica Maria Angélica Verri Marinello, especialista em geriatria formada pela Unimar”, informou a diretora de Saúde, Ana Paula Falcão.

Os atendimentos da especialidade em geriatria se iniciam dia 12 de fevereiro, quarta-feira, no Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)