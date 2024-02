Saúde: Ambulatório de Combate à Dengue permanecerá em definitivo no Centro de Diagnose

O Ambulatório de Combate à Dengue de Bariri, implantado pela prefeitura no começo de fevereiro, seguirá de forma definitiva no Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges, localizado na Rua Campos Sales, 602, Vila Santa Terezinha.

A unidade funciona todos os dias, incluindo sábados e domingos, e também durante o período do carnaval.

Para complementar o atendimento, já está em andamento o processo de contratação de mais médicos, enfermeiros, técnicos e agentes epidemiológicos.

Os serviços da unidade são voltados ao primeiro atendimento a ser dado aos pacientes após constatação dos sintomas da dengue, como ministração de soro e de receituário médico.

Ainda assim, o Comitê de Prevenção e Combate à Dengue destaca a importância da colaboração da população. Não deixe água parada e denuncie possíveis focos, pelo Disque-denúncia, telefone (14) 3662-8001. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)