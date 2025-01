Saúde: Abertas inscrições para residência de multiprofissionais da Saúde

Estão abertas as inscrições para as vagas de residência na área multiprofissional da Saúde de Bariri, por meio do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da USP.

Em 15 de janeiro foi anunciada a aprovação de 10 bolsas pelo Ministério da Saúde. Agora, coordenado pelo professor doutor Roosevelt Bastos, o curso tem início previsto para março de 2025, com o processo seletivo agendado para fevereiro.

As atividades práticas serão realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) dos municípios de Bariri e Boraceia, além da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB).

A parceria com a Prefeitura de Bariri foi firmada no dia 22 de janeiro, quando o prefeito Airton Pegoraro recebeu a visita do professor doutor Roosevelt Bastos, da USP/Bauru.

As vagas estão disponíveis para profissionais das áreas de Odontologia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Fisioterapia.

As inscrições podem ser realizadas até as 17 horas do dia 6 de fevereiro, presencialmente, na Área de Saúde Coletiva do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo, localizada na Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla, 9- 75, Bauru.

O processo seletivo será realizado pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) para as vagas disponíveis na modalidade multiprofissional.

Os candidatos aprovados e devidamente matriculados receberão bolsas de estudo no valor mensal de R$ 4.106,00 financiadas pelo Ministério da Saúde. A carga horária é de 60 horas semanais. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)