Prefeitura distribui Kit Merenda aos alunos das escolas públicas

A entrega do Kit Merenda ocorreu na quarta-feira, 29, e na quinta-feira, a todos os alunos das redes municipal e estadual – Divulgação

A prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria Municipal de Educação, entregou na quarta-feira, 29, e na quinta-feira, 30, Kit Merenda a todos os alunos das redes municipal e estadual.

Segundo a titular da pasta, Ana Fabíola Camargo Fanton Rodrigues, os kits são destinados aos estudantes enquanto durar a quarentena relacionada à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A distribuição é feita numa parceria entre a prefeitura e a empresa Sunny Alimentação e Serviços Ltda., responsável pelo preparo e entrega da merenda nas escolas do município.

O prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) diz que a Procuradoria Jurídica analisa se a oferta dos produtos será ou não por meio de aditivo ao contrato firmado com o Executivo.

Prevenção

De acordo com a equipe de Educação, há ações de prevenção durante a entrega do Kit Merenda. Para que não houvesse aglomeração foram tomadas as seguintes precauções:

Seguir o cronograma de entrega, previamente divulgado, respeitando, rigorosamente, o horário estabelecido;

Ir apenas somente um integrante por família de cada aluno;

Levar um documento do aluno (certidão de nascimento e/ou RG);

Manter o distanciamento de 1 a 2m dentro do prédio escolar.

Se possível, utilizar máscara de proteção.

Os kits escolares estão disponíveis na escola onde o aluno estuda pelo período de três dias. Caso não haja retirada nesse período, o item será destinado ao setor de Ação Social para pessoas carentes.