Neste sábado tem Dia V de Multivacinação para atualização de carteirinhas

Divulgação

Neste sábado, 16, a Diretoria de Saúde realiza o Dia V de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente. Dois postos de saúde permanecem abertos, das 7 às 17h: o Centro de Diagnose e Especialidades e o Soma II.

A ação integra campanha de multivacinação que vem sendo realizada desde o início do mês e visa oportunizar o acesso às vacinas e diminuir a incidência de doenças imunopreveníveis em menores de 15 anos de idade.

No dia, basta comparecer às unidades de saúde participantes e apresentar RG, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação para verificação de vacinas não administradas. Vale ressaltar que todas as crianças e adolescentes devem estar acompanhadas por um responsável com 18 anos ou mais.

A lista de vacinas disponíveis para aplicação apresenta os seguintes imunizantes: BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 – VIP; Poliomielite 1 e 3 – VOP; rotavírus humano G1P1; DTP + hib + HB (penta); difteria, tétano, pertussis (DTP); pneumo 10 valente; meningo C; febre amarela; sarampo, caxumba, rubéola (SCR); sarampo, caxumba, rubéola, varicela (SCRV); Hepatite A; varicela; papilomavírus humano 6,11,16,18 (HPV); meningo CWY; difteria e tétano – dT e dTpa para adolescente gestante.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Mais informações:

Centro de Diagnose e Especialidades

Rua Campos Sales, nº 602, Centro

(14) 3662 – 4644

Soma II

Avenida Orlando Belluzzo, nº 700, Santa Helena

(14) 3662 – 8787