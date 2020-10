Médicos intensificam oxigênio em tratamento de Neto Leoni

Prefeito está internado há uma semana com Covid-19 – Divulgação

A assessoria do prefeito de Bariri, Francisco Leoni Neto (PSDB), informou que o boletim do hospital da manhã de ontem (9) relatou aumento da indução de oxigênio. Os médicos trocaram o sistema cateter nasal para máscara de oxigenação.

Neto Leoni está internado no Hospital da Unimed em Bauru para tratamento da Covid-19.

Ele fez teste para a doença no dia 1º de outubro, com resultado positivo. No dia seguinte foi internado na Santa Casa de Bariri, mas como seu estado de saúde piorou, foi transferido no dia 4 para Bauru.

No fim da manhã de quarta-feira (7) ele disse ao Candeia que respirava com auxílio de oxigênio e que ainda sofria muito com os sintomas da Covid-19.

Nas redes sociais, Neto afirmou que atual estado clínico é acompanhado por infectologista do serviço de referência ao qual está internado. “Realizei nova tomografia na quinta-feira, 9, que evidenciou um comprometimento de 70% da capacidade pulmonar. Com essa piora, evoluiu para uma dispneia progressiva aos mínimos esforços”, informa.

Na sexta-feira, o quadro clínico se manteve nas condições descritas com exacerbação dos sintomas, pois Neto estaria nos dias críticos do ciclo viral. Além disso, o prefeito manteve o uso de oxigênio para ajudar na falta de ar. “Mesmo assim, queria informar a população baririense que continuo realizando minhas tarefas daqui do hospital, meus compromissos com os cidadãos se mantém”, informou.