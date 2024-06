Junho Vermelho: campanha conscientiza sobre a doação de sangue

A cada mês, o calendário da saúde destaca uma cor visando conscientizar a população. Junho é marcado pelo vermelho, simbolizando a vitalidade e a urgência da doação de sangue.

A campanha Junho Vermelho visa sensibilizar a população sobre a importância desse gesto de solidariedade e amor ao próximo.

“O Junho Vermelho também é uma oportunidade para agradecer aos doadores e incentivar que mais pessoas doem sangue regulares”, comenta o hematologista e coordenador do Hemonúcleo Regional de Jaú, Marcos Mauad.

Além disso, a campanha também é uma forma de reconhecer a dedicação dos doadores regulares. “Os doadores de sangue são verdadeiros super-heróis”, reforça o médico.

O Hemonúcleo Regional de Jaú fornece em média 3.000 hemocomponentes por mês para 13 hospitais da região. No entanto, os estoques frequentemente estão baixos devido à insuficiência de doações, comprometendo o atendimento adequado aos pacientes que necessitam de transfusões.

A necessidade de um suprimento constante é crucial para atender as demandas dos hospitais de Jaú e região, especialmente em períodos mais frios, quando a incidência de infecções respiratórias e outros fatores reduzem as doações.

Cada doação pode fazer a diferença na vida de quatro pessoas que necessitam de sangue para tratamentos, cirurgias ou em emergências. O Hemonúcleo de Jaú convida a todos para se juntarem nessa causa e fazerem parte desse movimento solidário.

Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas, estar alimentado (evitando alimentação gordurosa nas quatro horas anteriores) e apresentar documento original com foto recente.

Em Jaú, as doações podem ser feitas no Hemonúcleo Regional, localizado na Rua Dona Silvéria, 150, Chácara Braz Miraglia, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h, e aos sábados, das 7h30 às 12h. Para mais informações, ligue para (14) 3602-1355. (Fonte: Hemonúcleo Regional de Jaú)