JAÚ: Empresários se unem para fabricar e doar protetores faciais aos hospitais

Confecção de máscaras de proteção facial (Face Shield) para doação aos profissionais da saúde – Divulgação

Afim de ajudar os hospitais de Jaú e região, os empresários jauenses Gilson Grandesso, Luiz Henrique de Melo Lopes e Ildo Simon, confeccionaram máscaras de proteção facial (Face Shield) para doação aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no atendimento de casos do Coronavírus.

Na tarde de terça-feira, 31, foram entregues 250 unidades no Hospital Amaral Carvalho, que serão usadas no setor de triagem, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e nos setores de internação que tiverem pacientes internados.

Luiz Henrique, foi quem tomou a iniciativa da fabricação, junto com Gilson Grandesso e Ildo. Eles então colocaram a ideia em prática e doaram os protetores faciais para o Amaral, Santa Casa e Pronto Atendimento do São Judas.

Além de Jaú, as cidades de Matão e Ibitinga foram beneficiadas com esta ação solidária. Outros empresários ajudaram com mais placas PET (acetato) para fabricação de novos protetores faciais, essencial para o atendimento de pacientes com Covid-19.

Você pode ajudar entrando em contato com o Luiz Henrique pelo (14)9.8205-9489. No momento, o que eles estão precisando, mais é da placa PET, conhecida como acetato. Toda fabricação será doada aos hospitais que estão atendendo casos do novo coronavírus.

Fonte: Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú-Sp